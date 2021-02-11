В Курганскую область едут федеральный министр и полпред

Курганскую область 12 февраля, в рамках рабочей поездки, посетят министр промышленности и торговли Денис Мантуров и полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба уральского полпредства.
«Сегодня, 12 февраля, в Курган в рабочую поездку прибывают министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев», — рассказали в полпредстве. Гости примут участие в трехсторонней встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.
В пресс-службе добавили, что Мантуров, Якушев и Шумков посетят предприятия АО «НПО «Курганприбор» и ОАО «Синтез». На выставочной экспозиции им расскажут о продукции, которую выпускают другие промышленные предприятия региона.
Приезд министра Мантурова ждут в Курганской области с конца января. Однако, по словам источников, визит переносился.
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