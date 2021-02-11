11 февраля 2021
10 февраля 2021

В Курганскую область едут федеральный министр и полпред

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие выставки
Министр Денис Мантуров приедет в регион 12 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганскую область 12 февраля, в рамках рабочей поездки, посетят министр промышленности и торговли Денис Мантуров и полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба уральского полпредства.

«Сегодня, 12 февраля, в Курган в рабочую поездку прибывают министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев», — рассказали в полпредстве. Гости примут участие в трехсторонней встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

В пресс-службе добавили, что Мантуров, Якушев и Шумков посетят предприятия АО «НПО «Курганприбор» и ОАО «Синтез». На выставочной экспозиции им расскажут о продукции, которую выпускают другие промышленные предприятия региона.

Приезд министра Мантурова ждут в Курганской области с конца января. Однако, по словам источников, визит переносился.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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