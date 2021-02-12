В соцсетях провожают главу Пенсионного фонда. «Дай другим заработать»

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Премия ЭИСИ 2019. Москва, топилин максим
Пока неизвестно, куда пойдет работать Максим Топилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Уход Максима Топилина с поста главы Пенсионного фонда и возможная оптимизация ПФР вызвали волну обсуждений в соцсетях. Часть пользователей эмоционально провожает чиновника, которого считает виновным в низких пенсиях. Другие строят теории о возможном будущем пенсионной системы.

Об уходе Топилина стало известно 11 февраля. После этого эксперты выдвинули предположение, что ПФР могут объединить с Фондом обязательного медстрахования и Фондом соцстрахования РФ, создав единую площадку.

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Фото: скриншот соцсети
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Фото: скриншот соцсети
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Фото: скриншот соцсети
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Фото: скриншот соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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