Пока неизвестно, куда пойдет работать Максим Топилин
новость из сюжетаПенсионная реформа в России
Уход Максима Топилина с поста главы Пенсионного фонда и возможная оптимизация ПФР вызвали волну обсуждений в соцсетях. Часть пользователей эмоционально провожает чиновника, которого считает виновным в низких пенсиях. Другие строят теории о возможном будущем пенсионной системы.
Об уходе Топилина стало известно 11 февраля. После этого эксперты выдвинули предположение, что ПФР могут объединить с Фондом обязательного медстрахования и Фондом соцстрахования РФ, создав единую площадку.
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