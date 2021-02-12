Пока неизвестно, куда пойдет работать Максим Топилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Уход Максима Топилина с поста главы Пенсионного фонда и возможная оптимизация ПФР вызвали волну обсуждений в соцсетях. Часть пользователей эмоционально провожает чиновника, которого считает виновным в низких пенсиях. Другие строят теории о возможном будущем пенсионной системы.

Об уходе Топилина стало известно 11 февраля. После этого эксперты выдвинули предположение, что ПФР могут объединить с Фондом обязательного медстрахования и Фондом соцстрахования РФ, создав единую площадку.

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