11 февраля 2021

Начальник свердловской тюрьмы собирал дань с заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, арест, решетка, заключенный, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
Начальник колонии за деньги облегчал жизнь заключенным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стали известны подробности уголовного дела начальника ИК-46 Дмитрия Мельникова, задержанного в Невьянске Свердловской области по подозрению в получении взятки. С помощью подчиненных он собирал дань с заключенных за покровительство, рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом следствия.

«Через своего зама Мельников вымогал деньги у заключенных. Обещал им послабления в режиме и освобождение от работы», — рассказал инсайдер. По его данным, в деле фигурируют пока двое заключенных, от которых Мельников получил более полумиллиона рублей. По данным собеседника агентства, в отношении заместителя начальника колонии также возбуждено уголовное дело.

Новость по теме
Источник: за взятку задержан начальник свердловской колонии

Ранее URA.RU сообщало, что задержание начальника колонии в Невьянске Свердловской области прошло с участием оперативников областного управления ФСБ России и сотрудников управления собственной безопасности регионального управления ФСИН. Детали уголовного дела сообщала пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...