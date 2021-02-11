Начальник свердловской тюрьмы собирал дань с заключенных

Начальник колонии за деньги облегчал жизнь заключенным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стали известны подробности уголовного дела начальника ИК-46 Дмитрия Мельникова, задержанного в Невьянске Свердловской области по подозрению в получении взятки. С помощью подчиненных он собирал дань с заключенных за покровительство, рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом следствия.

«Через своего зама Мельников вымогал деньги у заключенных. Обещал им послабления в режиме и освобождение от работы», — рассказал инсайдер. По его данным, в деле фигурируют пока двое заключенных, от которых Мельников получил более полумиллиона рублей. По данным собеседника агентства, в отношении заместителя начальника колонии также возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что задержание начальника колонии в Невьянске Свердловской области прошло с участием оперативников областного управления ФСБ России и сотрудников управления собственной безопасности регионального управления ФСИН. Детали уголовного дела сообщала пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.