Навальный получил ответ на просьбу об отводе судьи

Защита Алексея Навального требовала отвода судьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Судья Вера Акимова отклонила ходатайство защиты блогера Алексея Навального о своем отводе. Об этом она объявила во время заседания в Бабушкинском суде Москвы.

«Заявление защитника Михайловой оставить без удовлетворения», — заявила Акимова. По ее словам, оснований к отводу не имеется, пишет РИА «Новости». Судье потребовался час, чтобы принять данное решение.

В Бабушкинском суде Москвы возобновилось заседание по делу о клевете, в котором участвует Алексей Навальный. Навальный и его защита потребовали отвода судьи. Признанный потерпевшим по делу о клевете ветеран ВОВ Игнат Артеменко не явился в суд, передает агентство Nation News.Он снимался в ролике о поправках в Конституцию РФ, всех участников которого Навальный назвал «продажными холуями». Первое заседание состоялось в начале февраля. Внук ветерана заверил, что они не писали заявлений на Навального.