В Свердловской области возобновился проект на 19 миллиардов

Единственный мусорный полигон Екатеринбурга переполнен, но строительство нового едва не сорвалось Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Свердловской области возобновлен конкурс на строительство мусоросортировочного комплекса для Екатеринбурга. Решение приняла комиссия ФАС РФ после рассмотрения жалобы на условия торгов, рассказал URA.RU замминистра ЖКХ и энергетики региона Егор Свалов.

«Жалоба компании „ИнтегралИнвест“ признана необоснованной. Временное приостановление конкурса на процедуре никак не отразится», — рассказал Свалов. Он добавил, что жалоба в ФАС РФ была практически идентична той, что была направлена ранее от компании «Новые технологии». «Компания „ИнтегралИнвест“ на конкурс не заявлялась. Но она посчитала, что к участникам завышены требования — нужны соответствующий опыт и квалификация», — добавил замминистра.

Конкурс на строительство мусорного технопарка стартовал в декабре 2020 года. Предполагаемый объем инвестиций составит более 19 млрд рублей. Новый комплекс будет обслуживать столицу области и соседние муниципалитеты, входящие в условную агломерацию «Большой Екатеринбург». Ранее URA.RU сообщало, что торги уже приостанавливались в январе. Тогда ФАС также не нашла нарушений в работе свердловских властей.

Добавим, сейчас весь мусор Екатеринбурга и городов-спутников свозят на полигон «Северный», который практически переполнен и скоро будет закрыт. Рядом с действующей свалкой хотят построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Север» (это будет резервный полигон для столицы Урала). Однако местные жители выступают против этой инициативы из-за близости комплекса к жилым домам.