Источник: новый шеф пермского ГУ МВД запустил реформу в ведомстве

Источник: начальнику УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю добавят непосредственных обязанностей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов решил реформировать управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что в первую очередь изменится должностная инструкция для начальника управления.

«Когда пришел Щеглов (назначен начальником ГУ МВД в конце 2020 года) и стал проверять управление, то выяснилось, что фактически [начальник УЭБиПК Александр] Журахов ни за что не отвечает. Все обязанности распределены между замами. Сейчас все меняется», — рассказал URA.RU инсайдер. По его словам, такое распределение обязанностей якобы привело к увольнению заместителя Журахова Романа Быкова, который проработал в должности около года.

Сообщается, что сейчас Журахова формально усилят, добавив ему непосредственных обязанностей. «С другой стороны, через какое-то время Щеглов опять может спросить и тогда за „неуд“ придется отвечать уже непосредственно руководителю», — говорит инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию и пояснить, планируются ли подобные преобразования в других подразделениях главка. На момент публикации ответ не получен.