Стягивать силовиков к важным объектам в Челябинской области смысла не видят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Силовые структуры в Челябинской области получили вводные перед несогласованными акциями сторонников Алексея Навального 14 февраля. Об этом сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах. В случае, если группы протестующих двинутся к знаковым объектам Челябинска и Магнитогорска, их готовы будут встретить мобильные группы силовиков.

«Пока акция получается „размазанной“ по сравнительно большой территории. Стягивать куда-либо силы заранее смысла нет. В случае, если участники начнут собираться в большие группы, согласуясь по мессенджерам или спонтанно, будут приниматься меры по пресечению незаконных шествий или митингов. Оперативные возможности отследить это кучкование и перемещения есть», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, превентивно были проведены меры, позволяющие исключить перерастание флешмобов в многочисленные акции. «Большая часть тех, кто мог бы выступить координаторами в соцсетях, сейчас „выключена“ из этого процесса. Кто-то задержан, кто-то занят разбирательствами в рамках ранее возбужденных дел. Значительная часть активных участников проявила себя 23 и 31 января, им вручены соответствующие уведомления. А несколько „административок“ в течение года — уже повод для более серьезных санкций, вплоть до уголовных дел», — добавил инсайдер.

В пресс-службе управления Росгвардии по региону воздержались от комментариев URA.RU. Аналогично поступили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На 14 февраля соратники Навального запланировал флешмоб. Жителям крупным городов предлагают выйти во двор, постоять несколько минут со включенными фонариками или зажженными свечами, а затем выложить снимки в Instagram. Разрешения у властей организаторы не запрашивали, в Кремле предупредили, что правоохранители готовы пресечь возможные нарушения закона.