К дочери челябинского экс-министра пришли с обыском

Накануне очередной несогласованной акции 14 февраля силовики пришли к администратору чата челябинского штаба Навального Марии Макаровой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Утром 12 февраля силовики проводят обыск в квартире администратора чата штаба Навального в Челябинске, дочери экс-министра культуры области Марии Макаровой. Об этом сообщили URA.RU источники в правоохранительных структурах.

«Визит связан с уголовным делом по факту перекрытия проезжей части на перекрестке улицы Энгельса и проспекта Ленина в ходе незаконной акции 31 января. Оно возбуждено по ст. 267 УК РФ. Ранее Макарова была административно арестована за то, что не удалила из чата призыв выйти на акцию, во время которой был создан затор и нарушено движение транспорта», — рассказал инсайдер.

Адвокат Евгений Абрамовский, представлявший интересы Макаровой при разборе административных дел о нарушении порядка организации митингов и неповиновении сотруднику полиции, сообщил URA.RU, что не знает подробностей происходящего. В пресс-службе ГУ МВД по региону отказались от комментариев. С самой Макаровой связаться не удалось.

Силовики пришли к Макаровой за день до 14 февраля, на которое соратник Навального Леонид Волков запланировал очередную акцию. По замыслу организаторов, ее участники должны выйти во дворы свои домов и постоять несколько минут со включенными фонариками или зажженными свечами. Затем снимки, сделанные во время флешмоба, должны быть выложены в Instagram. За разрешением к властям никто не обращался. В Кремле предупредили, что правоохранители «не будут играть в кошки мышки», но пресекут возможные нарушения закона в ходе мероприятия.