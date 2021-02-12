Политологи: как фильм Навального повлиял на рейтинг Путина

Колебания рейтинга президента РФ Владимира Путина после расследования о нем блогера Алексея Навального оказались незначительными. Это говорит о стабильности доверия к власти, заявил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
Ранее сообщалось, что рейтинг главы государства остался на прежнем уровне (данные ВЦИОМ), и что снижение его произошло лишь на 1%, что в скором времени он снова станет прежним (66%). Потуремский отметил, что причина незначительных колебаний — в особенностях самих опросов. «Рейтинг Путина остается в коридоре. Могут в некотором значении 62-63%. Сейчас понятен интерес к теме на фоне происходящих событий. Но в целом ни расследования [блогера] Алексея Навального, ни митинги не повлияли на доверие к президенту», — сказал Потуремский.
С ним согласился политолог Марат Баширов. По его словам, события, которые произошли в конце января, не повлияли на рейтинг Путина. «Народ не поверил тем, кто организовывал митинги. И индикатор от рейтинга президента в закрытых опросах показывает, что доверие к власти в России сохраняется на очень высоком уровне. Попытки дестабилизации не удались», — сказал Баширов.
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