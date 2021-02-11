Тюменские коммунисты выйдут на незаконный митинг

Администрация Тюмени не разрешила проводить КПРФ проводить митинг 23 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Тюмени не разрешила местному отделению КПРФ проводить 23 февраля митинг, посвященный Дню Советской армии и Военно-морского флота. Но коммунисты решили не отказываться от своих планов и провести несогласованную акцию. Об этом URA.RU рассказала секретарь регионального обкома КПРФ Тамара Казанцева. Она уточнила, что на митинг собираются выйти порядка 150 человек.

«Мы все равно выйдем на митинг в этот день, даже без разрешения властей. Нам не разрешили проводить его из-за пандемии. Но для нас это ежегодное мероприятие. Проводить его будем в гайд-парке сквера Комосомольского по всем правилам. С соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Число участников не изменится: не больше 150 человек. Именно столько мы заявляли в официальном уведомлении. Лишних будем садить в партийный автобус. У нас планируется мирная акция», — отметила Казанцева в беседе с URA.RU.

Она добавила, что участники митинга также планируют выступить против преследования по политическим мотивам. Казанцева добавила, что к появлению силовиков на несанкционированной акции коммунисты готовы. Никаких провокаций со стороны митингующих допущено не будет. В полиции от комментариев на этот счет воздержались.

Ранее URA.RU писало о том, что 23 и 31 января в Тюмени прошли несогласованные акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. Участники несанкционированных митингов получили штрафы на общую сумму в 300 тысяч рублей.