Полпред Владимир Якушев и губернатор Вадим Шумков посетили курганский аэропорт 12 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву курганский аэропорт, в котором идет реконструкция. Об этом глава региона сообщил 12 февраля в своем instagram-аккаунте.

«С полпредом Владимиром Якушевым смотрим ход реконструкции аэропорта Кургана», — рассказал Шумков. Губернатор добавил, что осмотр аэропорта проходит во время ожидания министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который скоро должен прилететь.

«Владимир Якушев отметил, что проект реконструкции аэропорта ему понравился и поинтересовался, будет ли удобно пассажирам, в частности, запланированы ли в необходимом количестве розетки и Wi-Fi», — сообщили в пресс-службе областного правительства. По словам пресс-службы, директор аэропорта Дмитрий Коваленко ответил, что все это учтено. Также Якушев и Шумков обсудили загрузку рейсов, пассажиропоток и перспективы открытия новых рейсов.

В правительстве добавили, что, по словам инвестора, основная часть работ будет завершена в 2021 году. Ранее Шумков предполагал, что обновление аэропорта может закончиться в начале 2021 года.

О рабочей поездке Мантурова и Якушева в Курганскую область стало известно 12 февраля. Ранее об этом URA.RU сообщали источники.

Представителям полпредства и областного правительства показали обновленную часть аэропорта Фото: пресс-служба областного правительства

Полпреду Якушеву и губернатору Шумкову показывают, как аэропорт будет выглядеть в будущем Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: instagram-аккаунт Вадима Шумкова