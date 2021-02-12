Минобрнауки РФ закупит стол для совещаний, который стоит более двух миллионов рублей. Об этом говорится на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
«Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений, одна штука. Цена за единицу: 2 007 820 рублей», — говорится на сайте госзакупок. Стол должен быть изготовлен из дуба, диаметр изделия составит 8 метров.
На изготовление мебели отводится 3 дня. При этом стол должен состоять из 15-ти секций, каждую из которых мастера украсят декоративной колонной. На сайте госзакупок отмечается, что стол должен быть окрашен в золотистый цвет.
Кроме стола для министерства произведут 85 стульев и кресел общей стоимостью почти 2,5 млн рублей. В запросе одной из компаний, которая рассматривалась как потенциальный поставщик, говорится, что трех дней для изготовления комплекта мебели недостаточно.
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России объявил 51 закупку на капитальный ремонт своих зданий. В фонде планируют провести ремонт на 432 млн рублей.
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