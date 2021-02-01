Почти четверть средств уйдет на ремонт одного здания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд России объявил 51 закупку на капитальный ремонт своих зданий, на общую сумму около 432 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Челябинской и Курганской областей Виталий Пашин.

«То есть люди десятилетиями могут жить в аварийных домах, а сотрудникам Пенсионного фонда для комфортной работы нужен свежий ремонт», — написал Пашин во «ВКонтакте». Самые большие траты на ремонт, согласно данным на сайте госзакупок, потребуются зданию в Жуковском — 100 млн рублей. В Москве планируют потратить 59,5 млн рублей.

На ремонт «ледяного» дома в Чебаркуле же выделили чуть больше трех млн рублей, отметил депутат в качестве сравнения. В нем, по сообщению местных жителей, рухнули две лестницы, стены покрыты льдом, а подвал затоплен. На обновление офиса на улице Гоголя в Кургане планируют потратить всего 2,5 млн рублей.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Пенсионный фонд России, чтобы узнать, чем были обусловлены такие траты. На момент публикации новости ответа не поступило.

Завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов считает, что если бы средства, которые ПФР тратит на ремонт помещений, шел на модернизацию системы, удалось бы избежать ошибок. Он рекомендовал им вкладывать в цифровизацию, передает агентство Nation News.

В Москве на капремонт офиса ПФР хотят потратить почти 60 млн рублей Скриншот: сайт Единой информационной системы в сфере закупок

Зданию в Жуковском требуется больше 100 млн рублей на ремонтные работы Скриншот: сайт Единой информационной системы в сфере закупок