Экономист предупредил россиян о проблемах из-за ставки ЦБ

Антон Любич спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на текущем уровне может вызвать снижение доходов закредитованного населения и рост просрочек по кредитам. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич.

Центробанк на заседании 12 февраля в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такой показатель был установлен в июле прошлого года

«То, что ставка оставлена на предыдущем уровне, свидетельствует об ожидании роста инфляции. На кредитах это скажется ростом процентных ставок, уменьшением реальных располагаемых доходов закредитованного населения и просрочек», — сказал Любич. Он считает, что в следующий раз ЦБ пойдет на повышение ставки. По его мнению, процент нужно снижать, чтобы люди могли привлечь средства на погашения займов и направлять деньги на развитие. Эксперт считает, что в следующий раз Банк России поднимет ключевую ставку.

Председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова считает, что снижения ставок по банковским вкладам не ожидается. «В силу того, что по неквалифицированным инвесторам были приняты ограничения ожидается приток вкладов», — сказала специалист. Она отметила, что этому может поспособствовать желание людей экономить и планировать бюджет.

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Банку России снизить ключевую ставку до 3,75%, передает «Национальная служба новостей». Эксперты фонда отметили, что нынешний уровень инфляции выше 4% удерживается ослаблением рубля, и вскоре этот эффект должен пойти на убыль.