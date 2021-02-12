Центробанк принял решение о ключевой ставке

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых», — говорится в заявлении. По данным телеграм-канала РИА «Новости», Банк России убрал из релиза сигнал, допускавший снижение ставки в дальнейшем.
Регулятор в прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже в июле ключевая ставка была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ближайшее время выступит на пресс-конференции, где расскажет о текущей ситуации на финансовом рынке.
Ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о минимальном гарантированном доходе должников. Документ должен защитить граждан от полного изъятия личных средств в счет погашения долгов вне зависимости от объема обязательств. Банки оценивают платежеспособность потенциального заемщика по кредитному рейтингу. Проверить его можно в бюро кредитных историй, в банке и через портал «Госуслуги», передает телеканал 360.
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