Центробанк принял решение о ключевой ставке

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Центробанк сохранил ключевую ставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых», — говорится в заявлении. По данным телеграм-канала РИА «Новости», Банк России убрал из релиза сигнал, допускавший снижение ставки в дальнейшем.

Регулятор в прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже в июле ключевая ставка была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ближайшее время выступит на пресс-конференции, где расскажет о текущей ситуации на финансовом рынке.

Ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о минимальном гарантированном доходе должников. Документ должен защитить граждан от полного изъятия личных средств в счет погашения долгов вне зависимости от объема обязательств. Банки оценивают платежеспособность потенциального заемщика по кредитному рейтингу. Проверить его можно в бюро кредитных историй, в банке и через портал «Госуслуги», передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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