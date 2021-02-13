Врач-депутат Госдумы РФ: коронавирус может привести к энцефалиту. Симптомы

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Коронавирус поражает клетки головного мозга и может вызвать энцефалит Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус вызывает у некоторых зараженных такую же симптоматику, как и энцефалит. Вирус убивает клетки головного мозга. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Алексей Куринный.

«Исследования показывают, что COVID поражает всю нервную систему и головной мозг. Это поражение может проявляться энцефалитом. Часть ученых уже прямо называет это энцефалитом. Появляются головные боли, а также помутнение сознания, которое может повлиять на адекватность принимаемых решений и восприятия действительности», — рассказал URA.RU Куринный.

Слова депутата подтвердила невролог из Института мозга человека РАН Надежда Королева. «COVID действительно может вызвать энцефалит. Но кроме этого зараженные иногда встречаются с психическими расстройствами — людей настигают, например, психозы и поражения болевых рецепторов. В большинстве случаев все это поддается дальнейшей реабилитации, но при серьезном поражении может привести и к необратимым последствиям», — сказала URA.RU Королева.

Ранее американские ученые заявили, что COVID может затруднить поступление кислорода в головной мозг. По их словам, это происходит из-за возникновения в капиллярах большого количества микротромбов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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