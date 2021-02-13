В Гидрометцентре рассказали, когда наступит весна в России

На позднее наступление весны повлияет большое количество снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России весна не наступит рано. Таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ранней весны ждать не стоит», — сказал Вильфанд. Он отметил, что к концу календарной зимы высота и плотность снега будут выше нормы, так как погода в это время была снежная, а оттепели не наблюдается. Руководитель Гидрометцентра предупредил, что быстрое потепление тоже не наступит, передает телеканал 360.

Более двух третей снега от нормы февраля выпало в Москве к утру 13 февраля выпало 24,3 мм осадков — это 68% от месячной нормы, пишут «Невские новости». Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что март ожидается холодным на юге европейской части РФ и в республиках Северного Кавказа, а на Урале температура будет в пределах нормы.