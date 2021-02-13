Генерал СБУ: Украина потеряет Донбасс за два месяца

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Первый день форума
Василий Вовк уверен, что войска ДНР и ЛНР не будут прибегать к помощи России, если решат выйти из состава Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Война на Украине

Донецкая и Луганская области выйдут из состава Украины, если власти страны перестанут соблюдать режим прекращения огня в регионе. Об этом заявил бывший глава Следственного управления службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк.

«Мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области», — цитирует РИА «Новости» генерала СБУ. Он отметил, что это произойдет, если Украина откажется от соблюдения Минских соглашений. Вовк подчеркнул, что жители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик выйдут из состава Украины без помощи России.

Ранее начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Бессонов сообщил, что Украина готовит наступление на Донбасс. Армия страны стягивает войска и технику к линии соприкосновения сторон, добавил он. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Украина неоднократно нарушала режим прекращения огня, заключенный с ДНР и ЛНР. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уверен, что Минские соглашения соблюдать невозможно, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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