Генерал СБУ: Украина потеряет Донбасс за два месяца

Донецкая и Луганская области выйдут из состава Украины, если власти страны перестанут соблюдать режим прекращения огня в регионе. Об этом заявил бывший глава Следственного управления службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк.
«Мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области», — цитирует РИА «Новости» генерала СБУ. Он отметил, что это произойдет, если Украина откажется от соблюдения Минских соглашений. Вовк подчеркнул, что жители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик выйдут из состава Украины без помощи России.
Ранее начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Бессонов сообщил, что Украина готовит наступление на Донбасс. Армия страны стягивает войска и технику к линии соприкосновения сторон, добавил он. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Украина неоднократно нарушала режим прекращения огня, заключенный с ДНР и ЛНР. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уверен, что Минские соглашения соблюдать невозможно, передает «Национальная служба новостей».
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