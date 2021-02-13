13 февраля 2021

Губерниев призвал Куйвашева и Якушева спасти свердловский биатлон. «Что за позорище»

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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ
Губерниев рассказал о закрытии биатлонного стрельбища в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге под угрозой закрытия оказалось биатлонное стрельбище учебно-тренировочной базы «Динамо». Об этом во время прямой трансляции женского спринта ЧМ по биатлону заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, у базы нет денег на содержание стрельбища, а также покупку топлива для ратраков. «Вы вообще понимаете всю абсурдность ситуации? Понятно, что история ведомственная: есть „Динамо“, есть федерация, училище олимпийского резерва, полпред региона [Владимир] Якушев, влюблённый в биатлон, [губернатор Евгений] Куйвашев… Это что за позорище? Разберитесь, что у вас там происходит. О каком развитии спорта мы можем говорить?» — заявил Губерниев.

После этого в свердловском министерстве физической культуры и спорта ответили, что указанная база ведомственная и находится под управлением общества «Динамо». В Минспорта пообещали изучить ситуацию и найти способ для ее решения, передает ТАСС.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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