В Екатеринбурге под угрозой закрытия оказалось биатлонное стрельбище учебно-тренировочной базы «Динамо». Об этом во время прямой трансляции женского спринта ЧМ по биатлону заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
По его словам, у базы нет денег на содержание стрельбища, а также покупку топлива для ратраков. «Вы вообще понимаете всю абсурдность ситуации? Понятно, что история ведомственная: есть „Динамо“, есть федерация, училище олимпийского резерва, полпред региона [Владимир] Якушев, влюблённый в биатлон, [губернатор Евгений] Куйвашев… Это что за позорище? Разберитесь, что у вас там происходит. О каком развитии спорта мы можем говорить?» — заявил Губерниев.
После этого в свердловском министерстве физической культуры и спорта ответили, что указанная база ведомственная и находится под управлением общества «Динамо». В Минспорта пообещали изучить ситуацию и найти способ для ее решения, передает ТАСС.
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