Михалкова встала на сторону ветерана Игната Артеменко Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова заступилась за ветерана Игната Артеменко, оскорбленного блогером Алексеем Навальным. Телеведущая заявила о разочаровании в людях, которые пытаются оправдать клевету. Об этом она заявила в своем аккаунте Instagram.

«С недоумением и разочарованием смотрю на тех, кто сегодня пытается оправдать чужое хамство, клевету и беспомощную истерику в отношении ветерана. Выставляя напоказ кружевное жабо своего какого-то подросткового максимализма и вялого остроумия, эти „диванные бойцы“ с легкостью идут на поводу у проходимцев, предают свою страну, свою историю, свои идеалы», — написала Михалкова.

Она назвала происходящее настоящим позором и напомнила, что события вскоре пройдут и исчезнут в памяти, страна продолжит спокойно жить. Однако оскорбляющие ветерана люди, по мнению Михалковой, вряд ли забудут эту ситуацию. «Не знаю, как потом будут на себя в зеркало смотреть те, кто сегодня оскорбляют ветерана Артееменко. Не заест ли их совесть, не загрызет ли стыд? Зато я знаю, что моя совесть будет спокойна. Потому что в угоду хайпу я свои идеалы не предала», — подытожила телеведущая.

12 февраля в Бабушкинском суде Москвы возобновилось заседание по делу Навального о клевете. Поводом для заведения дела стало высказывание Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер назвал его «продажным холуем», посмотрев ролик, в котором Артеменко поддерживал поправки в конституцию РФ.