Савичева оценила творчество Бузовой и Моргенштерна

Некоторые композиции телеведущей Ольги Бузовой и рэпера Моргенштерна будут жить долго. Так считает певица Юлия Савичева.
«А я думаю, что непременно что-то останется и от Моргенштерна, и от Ольги Бузовой. Какая-нибудь их песня всё равно будет жить долго, по крайней мере я им этого желаю. Из каждого времени что-то да останется», — заявила Савичева в интервью газете «Известия».
Она подчеркнула, что любое творчество имеет на это право. По мнению Савичевой, для каждого исполнителя найдется свой слушатель и зритель. Звезда напомнила, что благодаря интернету каждый человек получил возможность записать песню и выложить ее в сеть. «Неважно, какого она будет качества, неважно, кто ее исполнил — да хоть слесарь. Но если это понравится публике, то почему нет?» — рассуждает певица. Она заверила, что блестящий вокал не всегда является гарантом любви и популярности у зрителей, артистов любят исключительно за образ.
Ранее Савичева раскрыла, почему покинула лейбл Максима Фадеева MALFA. Решение было принято из-за того, что сотрудники компании настраивали его против нее. Она назвала этот лейбл «адским логовом».
Подписывайтесь на URA.RU в