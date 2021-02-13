Гальцев в День святого Валентина показал архивное фото с Воробей

Юморист Юрий Гальцев выложил фотографию с пародисткой Еленой Воробей, на которой она запечатлена в военной форме. Снимок размещен на странице артиста в Instagram.
«Братан из армии пришёл. По сей день не говорит про войска, где служил. Но чую — разведка!» — говорится в подписи.
Он также признался, что пост посвящен Дню святого Валентина. «У тех, кто не нашел своего Вальку или Валентину, есть только один день. Найди своего Вальку, а иначе Валька найдет вас! Вам это надо?» — прокомментировал он.
Гальцев, уроженец Курганской области, не устает удивлять поклонников своим новым имиджем, пишет телеканал 360. Актер сильно похудел и сменил прическу. В конце января в Instagram он поделился еще одним признанием: юморист рассказал, что попал в телепередачу «Аншлаг» благодаря рекомендации телеведущей Клары Новиковой. Она увидела его в Санкт-Петербурге и предложила его кандидатуру руководителю этой программы Регине Дубовицкой.
Ранее артистка Елена Воробей раскритиковала телепередачу «Аншлаг», назвав ее «зашкваром». Регина Дубовицкая напомнила, что у шоу уже 33 года высокий рейтинг, напоминает «Пятый канал».
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