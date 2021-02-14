Главным тиктокером России оказалась Лиза Анохина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самыми популярными тиктокерами России в январе стали Лиза Анохина, Инстасамка (Дарья Зотеева из Тобольска Тюменской области) и Юлька Шпулька (Юлия Гаврилина). Об этом говорится в отчете мониторинговой компании Brand Analytics, составившей топ-30 самых популярных русскоязычных аккаунтов в TikTok.

«1 место — Анохина Лиза. Видео в голубом парике собрали в январе 108 млн реакций. 2 место — Instasamka. В январе у аккаунта 66,6 млн реакций. 3 место — Юлька Шпулька. Видео о ринопластике собрали рекордное количество просмотров и комментариев: 63,4 млн реакций за месяц», — говорится на сайте Brand Analytics.

В топе из 10 блогеров оказался только один мужчина — на четвертом месте расположился Максим Игнатов. Он набрал почти 50 миллионов просмотров. Также в рейтинг вошли блогеры Даня Милохин (17 место), Артур Бабич (11 место), Валя Карнавал (девятое место) и певец Егор Крид (28 место). В топ вошли только три аккаунта тикток-хаусов — в рейтинге оказались Dream Team House, Bangers in pyjamas и Yolo House.

Ранее в TikTok появилась функция для борьбы с фэйками. На видео с недостоверной информацией появляется соответствующий маркер.