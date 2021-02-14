Россиянки встали в цепи на улицах Москвы и Петербурга. Они хотят поддержать жену Навального. Фото

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Несанкционированная акция «Цепь солидарности» вдоль улицы Старый Арбат. Москва
Жительницы Москвы и Петербурга выражают поддержку Юлии Навальной (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

В Москве и Санкт-Петербурге стартовали женские несогласованные акции под названием «Цепь солидарности». Они проходят в поддержку Юлии Навальной и политзаключенных.

«Девушки приходят с белыми и красными цветами, значками и рассказывают, что пришли поддержать Навальную, Соболь и других женщин», — передает корреспондент URA.RU с места событий в Москве на Старом Арбате. В руках у участниц акции красные шарики в форме сердец. По данным департамента региональной безопасности Москвы, участие в мероприятии принимает порядка 300 человек.

В Санкт-Петербурге девушки берут с собой валентинки, пишет «МК». На них написаны имена женщин, в поддержку которых проводится акция. Официальных данных о количестве участников на акциях в Петербурге пока нет.

14 февраля по всей России пройдет еще одна несогласованная акция в поддержку Навального. Россиянам предлагают выходить во двор и светить фонариками. До этого протесты проходили 23 и 31 января.

Несанкционированная акция «Цепь солидарности» вдоль улицы Старый Арбат. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Несанкционированная акция «Цепь солидарности» вдоль улицы Старый Арбат. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Несанкционированная акция «Цепь солидарности» вдоль улицы Старый Арбат. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Несанкционированная акция «Цепь солидарности» вдоль улицы Старый Арбат. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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