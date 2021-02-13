На новую акцию не вышло много екатеринбуржцев (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Екатеринбурге продолжаются несогласованные акции, организованные соратниками Алексея Навального. Жители столицы Урала выходят с фонариками во дворы и на центральные улицы. Однако большого количества горожан акции не собрали, передают корреспонденты URA.RU с улиц Екатеринбурга.

«На Вайнера вышли в районе 15 человек. Возле УрФУ тишина, стоит четыре машины с включенными фарами», — пишут журналисты. По их словам, столкновений полиции и жителей Екатеринбурга пока не замечено.

Журналист Алексей Вахрушев воспользовался дроном, чтобы осмотреть обстановку на акциях в Екатеринбурге с высоты птичьего полета. «Фигня, а не акция. Я семь дворов пролетел», — написал он URA.RU.

О новом формате протестных акций соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил несколько дней назад. Россиянам предлагалось выйти с фонариками во дворы своих домов. До этого несогласованные протесты проходили 23 и 31 января.

Фото: Алексей Вахрушев

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU