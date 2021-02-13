13 февраля 2021
12 февраля 2021

В Екатеринбурге проходит акция за Навального с фонариками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, фонарики, молодежь, свет
На новую акцию не вышло много екатеринбуржцев (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

В Екатеринбурге продолжаются несогласованные акции, организованные соратниками Алексея Навального. Жители столицы Урала выходят с фонариками во дворы и на центральные улицы. Однако большого количества горожан акции не собрали, передают корреспонденты URA.RU с улиц Екатеринбурга.

«На Вайнера вышли в районе 15 человек. Возле УрФУ тишина, стоит четыре машины с включенными фарами», — пишут журналисты. По их словам, столкновений полиции и жителей Екатеринбурга пока не замечено.

Журналист Алексей Вахрушев воспользовался дроном, чтобы осмотреть обстановку на акциях в Екатеринбурге с высоты птичьего полета. «Фигня, а не акция. Я семь дворов пролетел», — написал он URA.RU.

О новом формате протестных акций соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил несколько дней назад. Россиянам предлагалось выйти с фонариками во дворы своих домов. До этого несогласованные протесты проходили 23 и 31 января.

Фото: Алексей Вахрушев
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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