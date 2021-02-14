Центробанк предупредил россиян о подорожании кредитов

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
ЦБ не повысит ключевую ставку выше 5% в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России будут расти ставки по вкладам и кредитам. Ключевая ставка в будущем будет повышаться. К таким выводам пришли участники заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.

Дальнейшее снижение ключевой ставки больше не требуется и даже было бы вредно. Теперь впереди неизбежное повышение ставки, а вместе с ним — и рост ставок по вкладам и кредитам», — пишет «Российская газета» со ссылкой на ЦБ. При этом непонятно, с какой скоростью будут проходить изменения.

Потенциал смягчения денежно-кредитной политики в РФ исчерпан, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Дальнейшие ее смягчение могло бы привести к росту проинфляционных рисков, добавила она. При этом глава Центробанка подчеркнула, что в 2021 году политика регулятора останется мягкой, а ключевая ставка не будет поднята выше 5%.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 12%. После этого член генсовета «Деловой России» Антон Любич сказал URA.RU, что это решение может привести к снижению доходов населения и росту просрочек по кредитам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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