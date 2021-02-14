В Тюменской области вскрыли проблему переселения из ветхого жилья

Бывшие жильцы аварийных домов получили новое жилье с неисправными приборами учета тепла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотни жителей Тобольска (Тюменская область), которых переселили из аварийного жилья в новый дом, остались без счетчиков теплоэнергии. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказала одна из переселенцев. По ее словам, приборы невозможно ввести в эксплуатацию, и платить людям придется по нормативу.

«Я живу в доме №21 по улице Радищева. Пришло время регистрировать приборы учета. После визита специалистов оказалось, что у всего дома неправильно установлены счетчики на отопление. Это какие такие „специалисты“ устанавливали? И что за комиссия такая была, которая все это принимала? Это просто издевательство!» — такое сообщение появилось в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста — жительницы Тобольска Елены Остяковой, теперь жильцам всех квартир нужно писать заявления на переустановку приборов учета. А пока этого не случилось — платить за тепло по нормативу, а не по реальному потреблению.

Согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», дом №21 на улице Радищева был сдан в эксплуатацию в конце октября прошлого года, в нем 364 квартиры. Строительством объекта занималась компания «Тоболпромстрой-Риэлт». В комиссию по приемке жилья входили сотрудники администрации, специалисты жилищной инспекции, Гостройнадзора, и другие ответственные лица. URA.RU направило запросы застройщику и администрации Тобольска.

Ранее агентство сообщало, что за 2019—2020 годы в Тюменской области план по расселению ветхого жилья был выполнен более чем на 200%. Такие показатели в правительстве озвучили после приезда президента России Владимира Путина. Он посетил Тобольск, и на совещании с губернатором Александром Моором назвал вопрос аварийного жилья одной из проблем региона.