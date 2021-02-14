14 февраля 2021

Клава Кока обратилась к мужчинам с цветным маникюрам. «Куда мы катимся»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клаве Коке не нравится цветной маникюр у мужчин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) заметила, что в салонах красоты с каждым днем становится все больше мужчин. По ее мнению, цветной маникюр среди них — это лишнее. Об этом певица написала в своем аккаунте Instagram.

«Честно, я пыталась это принять, но пацаны с цветным маникюром — это ту мач… Каждый раз, забегая в салон красоты, парней становится все больше и больше. Куда мы катимся? Ребят, я вас очень люблю, но я начинаю всерьез переживать», — написала Кока.

На сторис певицы откликнулся рэпер Моргенштерн, который ранее неоднократно делился фотографиями своих накрашенных ногтей в соцсетях. После этого Кока отметила, что он — «единственный человек, кому это идет».

Ранее среди молодых мужчин стало популярно делать маникюр с покрытием. Блогер Юрий Дудь опубликовал фотографию своих ногтей в Instagram-аккаунте и сообщил, что ходит так уже две недели, передает Nation News. На ногтях у журналиста было написано «Punk Rock». После этого блогер и телеведущая Алена Водонаева решила пригласить его на процедуру в свой салон красоты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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