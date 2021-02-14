Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) заметила, что в салонах красоты с каждым днем становится все больше мужчин. По ее мнению, цветной маникюр среди них — это лишнее. Об этом певица написала в своем аккаунте Instagram.
«Честно, я пыталась это принять, но пацаны с цветным маникюром — это ту мач… Каждый раз, забегая в салон красоты, парней становится все больше и больше. Куда мы катимся? Ребят, я вас очень люблю, но я начинаю всерьез переживать», — написала Кока.
На сторис певицы откликнулся рэпер Моргенштерн, который ранее неоднократно делился фотографиями своих накрашенных ногтей в соцсетях. После этого Кока отметила, что он — «единственный человек, кому это идет».
Ранее среди молодых мужчин стало популярно делать маникюр с покрытием. Блогер Юрий Дудь опубликовал фотографию своих ногтей в Instagram-аккаунте и сообщил, что ходит так уже две недели, передает Nation News. На ногтях у журналиста было написано «Punk Rock». После этого блогер и телеведущая Алена Водонаева решила пригласить его на процедуру в свой салон красоты.
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