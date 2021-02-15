Политолог: Кремль и ЛДПР начнут борьбу за Дегтярева

Администрации президента выгодно, чтобы Михаил Дегтярев участвовал в выборах как самовыдвиженец Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча президента РФ Владимира Путина и врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева покажет, будет ли Дегтярев участвовать в выборах на пост губернатора и в каком качестве. Об этом URA.RU заявил политолог Илдус Ярулин. По его мнению, врио губернатора, вероятнее всего, пойдет на выборы от ЛДПР, хотя администрации президента выгодно, чтобы он участвовал в предвыборной гонке как самовыдвиженец.

На предстоящей встрече, как отмечает политолог, будут обсуждаться результаты работы Дегтярева за полгода. «Также будет решено — дается Дегтяреву карт-бланш на предстоящие выборы губернатора или не дается. Времени откладывать этот вопрос уже нет — [пора] начинать губернаторскую кампанию», — отмечает Ярулин.

Он полагает, что Дегярев будет выдвинут на выборы партией. Самостоятельное выдвижение стало бы серьезным ударом по позициям ЛДПР на Дальнем Востоке, хотя именно такой сценарий будет разыгрываться администрацией президента. Эксперт подчеркнул, что изначально кандидатура Дегтярева была согласована с АП. При этом остается открытым вопрос — поддержит ли его население, поскольку людей, не желающих видеть его на посту губернатора, еще много.

Встреча с Путиным может использоваться Дегтяревым как начало избирательной кампании, для фиксации его достижений и демонстрации поддержки со стороны главы государства, уверен руководитель Центра репутационных технологий Сергей Гребенюк. Собеседник агентства при этом отмечает, что Дегтярев не раз демонстрировал свою верность ЛДПР, поэтому будет избираться на пост губернатора края от партии.

На этой неделе Владимир Путин проведет встречу с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов говорил, что встреча пройдет 17 февраля. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал своих возможных преемников на посту главы партии. По его мнению, в ближайшее время на должность могут претендовать четыре человека. Среди них — врио губернатора губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.