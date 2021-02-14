14 февраля 2021
13 февраля 2021

Мэр Екатеринбурга назначил ключевого зама. Инсайд URA.RU подтвердился

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Первое заседание гордумы 6го созыва. Екатеринбург, корюков андрей
Андрей Коробков уволился из свердловского минэкономики накануне Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Смена власти в Екатеринбурге

Новый глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил экс-замминистра экономики Андрея Корюкова своим заместителем по стратегическому планированию, экономике и финансам (отвечает за наполнение городского бюджета и расходование средств). Информация о назначении, которое URA.RU анонсировало еще в середине января, появилась на сайте горадминистрации.

«На утреннем аппаратном совещании глава представил Андрея Александровича работникам мэрии», — сообщил источник агентства.

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Корюков уже занимал должность вице-мэра Екатеринбурга по финансам — с марта 2016 года по октябрь 2018-го. В общей сложности он проработал в «сером доме» более 20 лет. После смены власти в городе Корюков, которого считают соратником экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова (фронтмена старой управленческой команды), перешел на работу в областное правительство, устроившись замминистра экономики, а его место в мэрии заняла Марина Андрусь, соратница назначенного тогда мэром Александра Высокинского.

В январе Андрусь вернулась в свердловский кабмин. Сейчас она работает в статусе советника первого замгубернатора Александра Высокинского, покинувшего мэрию 22 декабря 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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