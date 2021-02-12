Новый глава Екатеринбурга назвал сроки отставок и назначений

По словам Алексея Орлова, всю следующую неделю в администрации будут вестись переговоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Основные кадровые решения в администрации Екатеринбурга будут приняты на следующей неделе, рассказал URA.RU новоизбранный глава города Алексей Орлов. При этом из его слов можно сделать вывод, что официальное оформление отставок и назначений может занять большее количество времени.

«Я не думаю, что это будет в течение недели. Сегодня и устав города, и муниципальное законодательство позволяют не слишком спешить с принятием ключевых решений. Все работают в статусе исполняющих обязанности. Вся команда работает. Будем всю [следующую] неделю проводить консультации, собеседования и уже решения принимать» — сказал мэр.

Как писало URA.RU, в ближайшее время в администрацию Екатеринбурга должен вернуться Андрей Корюков, которому прочат кресло вице-мэра по финансам (он уже занимал его в 2016—2018 годах). Также вакантной является должность первого вице-мэра (основным претендентом на нее считается замглавы по имуществу Игорь Сутягин). По словам инсайдеров, в ближайшее время покинет городскую власть вице-мэр по строительству Алексей Бирюлин. Такое же решение может быть принято в отношении куратора городской торговли Владимира Боликова.

Кроме того, ожидаются кадровые перестановки в корпусе глав районов. Городскую власть могут покинуть отстраненный от работы руководитель Кировского района Александр Лошаков, глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин. Также предполагается, что в ближайшее время будет назначен полновесный глава Железнодорожного района.