Раскрыт источник дохода миллиардера Рыболовлева в США

Пентхаус расположен в престижном районе Нью-Йорка Фото: depositphotos.com

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев через американский финансовый холдинг JPMorgan Chase оформил ипотеку на 42,5 миллиона долларов под залог своего пентхауса в Нью-Йорке. Благодаря низкой ставке, данный кредит может принести бизнесмену «дешевые деньги».

«Дмитрий Рыболовлев взял ипотеку на 42,5 миллиона долларов от JPMorgan под свой пентхаус в Нью-Йорке», — сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. По информации агентства, благодаря особым преференциям со стороны финансового холдинга, кредит был оформлен по ставке 2,9 процента годовых. Таким образом, при грамотном вложении полученной суммы, Рыболовлев может не только «отбить» процент, но и заработать на инвестициях, или криптовалютах.

Пентхаус миллиардера, представленный холдингу в качестве залога, расположен по адресу 15 Central Park West в Нью-Йорке. Он представляет из себя недвижимость площадью 626,5 квадратных метра с круговой террасой и видом на город.

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев входит в двадцатку богатейших людей России. Является основным владельцем футбольного клуба «Монако». В 1990—2000 годах являлся фактическим владельцем одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Уралкалия».