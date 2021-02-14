Мэра из скандального района ЯНАО обвинили в крупном хищении

Глава административного центра Шурышкарского района ЯНАО села Мужи Михаил Михеев отправлен под домашний арест. Как сообщило 15 февраля окружное следственное управление СКР, мэр обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере.
«К обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ведомства. Ущерб, причиненный бюджету муниципального образования Мужевское, по данным следствия, составил более 1 млн рублей.
Установлено, что в 2020 году Михеев от лица администрации села заключил несколько контрактов с коммерческой организацией на устройство основания из щебня в селе Восяхово, установив срок исполнения в 10 дней с момента подписания. Деньги за исполнение работ были перечислены коммерческому предприятию сразу после подписания.
При этом глава Мужей понимал, что выполнить работы в срок никто не сможет из-за географического расположения села Восяхово, климатических условий и отсутствия транспортной доступности. Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по ЯНАО при содействии окружного правительства.
Ранее Шурыкарский район уже «прославился» несколькими коррупционными скандалами. Конфликт интересов стоил должности директору муниципального сельхозпредприятия в Шурышкарском районе ЯНАО, а из-за злоупотреблений должностных лиц администрации Шурышкарского района ЯНАО бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн рублей.
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