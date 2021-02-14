14 февраля 2021
13 февраля 2021
12 февраля 2021

Мэра из скандального района ЯНАО обвинили в крупном хищении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, домашний арест, браслет фсин, электронный браслет
Главу села Мужи Михаила Михеева отправили под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коррупционные скандалы на Ямале

Глава административного центра Шурышкарского района ЯНАО села Мужи Михаил Михеев отправлен под домашний арест. Как сообщило 15 февраля окружное следственное управление СКР, мэр обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

«К обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ведомства. Ущерб, причиненный бюджету муниципального образования Мужевское, по данным следствия, составил более 1 млн рублей.

Установлено, что в 2020 году Михеев от лица администрации села заключил несколько контрактов с коммерческой организацией на устройство основания из щебня в селе Восяхово, установив срок исполнения в 10 дней с момента подписания. Деньги за исполнение работ были перечислены коммерческому предприятию сразу после подписания.

При этом глава Мужей понимал, что выполнить работы в срок никто не сможет из-за географического расположения села Восяхово, климатических условий и отсутствия транспортной доступности. Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по ЯНАО при содействии окружного правительства.

Ранее Шурыкарский район уже «прославился» несколькими коррупционными скандалами. Конфликт интересов стоил должности директору муниципального сельхозпредприятия в Шурышкарском районе ЯНАО, а из-за злоупотреблений должностных лиц администрации Шурышкарского района ЯНАО бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...