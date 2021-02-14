Мэра из скандального района ЯНАО обвинили в крупном хищении

Главу села Мужи Михаила Михеева отправили под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Глава административного центра Шурышкарского района ЯНАО села Мужи Михаил Михеев отправлен под домашний арест. Как сообщило 15 февраля окружное следственное управление СКР, мэр обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

«К обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ведомства. Ущерб, причиненный бюджету муниципального образования Мужевское, по данным следствия, составил более 1 млн рублей.

Установлено, что в 2020 году Михеев от лица администрации села заключил несколько контрактов с коммерческой организацией на устройство основания из щебня в селе Восяхово, установив срок исполнения в 10 дней с момента подписания. Деньги за исполнение работ были перечислены коммерческому предприятию сразу после подписания.

При этом глава Мужей понимал, что выполнить работы в срок никто не сможет из-за географического расположения села Восяхово, климатических условий и отсутствия транспортной доступности. Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по ЯНАО при содействии окружного правительства.

Ранее Шурыкарский район уже «прославился» несколькими коррупционными скандалами. Конфликт интересов стоил должности директору муниципального сельхозпредприятия в Шурышкарском районе ЯНАО, а из-за злоупотреблений должностных лиц администрации Шурышкарского района ЯНАО бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн рублей.