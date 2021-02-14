Мэр Екатеринбурга сменил главу крупнейшего района

Вячеслав Мишарин (второй справа) руководил Чкаловским районом с 2008 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сменил главу Чкаловского района (крупнейшего в городе по площади). Вячеслав Мишарин, о предстоящей отставке которого URA.RU писало в январе, покинул свое место, его обязанности исполняет замглавы района по соцполитике Евгений Шипицын. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

«С Вячеславом Николаевичем не стали заключать новый контракт. Он и сам просил освободить его из-за проблем со здоровьем», — объяснил источник URA.RU во властных структурах. Сам Вячеслав Мишарин на момент публикации не ответил на звонок корреспондента. В пресс-службе мэрии воздержались от комментариев по теме.

В конце 2020 года источники URA.RU сообщали об аппаратной борьбе за кресло главы Чкаловского района (то, что Мишарин уйдет в отставку, было понятно уже тогда): бывший вице-мэр по СМИ Екатерина Куземка лоббировала первого заместителя Мишарина Ивана Корякина, а соратники спикера гордумы Игоря Володина — Шипицына. Хотя сами участники событий это отрицают.

Вячеслав Мишарин руководил Чкаловским районом с 2008 года. Его отставка — не первая перестановка в корпусе глав районов, произведенная новым мэром Алексеем Орловым за полтора месяца работы. Ранее он уволил главу Железнодорожного района Андрея Курочкина, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Кировского района Александра Лошакова.