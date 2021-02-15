Неизвестные подорвали машину полевого командира ДНР

Подорван автомобиль комбата с позывным «Длинный» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В городе Горловка в Донецкой области подорвали машину командира батальона Сергея Попова. Такую информацию сообщил военный журналист Семен Пегов в своем telegram-канале.

«Подорвали автомобиль комбата с позывным „Длинный“. Об этом из Донбасса сообщает военкор Александр Сладков», — говорится в сообщении.

Мина сработала под днищем автомобиля. У Сергея Попова пострадали ноги, но он жив и находится в больнице. «Осколками посекло ноги, бедро, шок 1 степени, сейчас в операционной. Теракт произошел в 9 утра. Взрывное было заложено под водительским креслом. Комбат и его дочь на данный момент в больнице», — говорится в telegtam-канале «Соловьев».

Ранее трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе. Инцидент произошел на границе между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Украиной. В результате инцидента из трех военнослужащих из Объединенных Сил не выжил никто.

О прямом наступлении Украины на земли ДНР и ЛНР предупреждал начальник пресс-службы вооруженных сил непризнанной Донецкой республики Даниил Бессонов. К линии фронта уже стягиваются войска, рассказал он. Кроме того, Украина планирует нанести удар по ДНР и ЛНР при поддержке армий стран НАТО, сообщает агентство Nation News.