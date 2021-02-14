Полпред президента России в ПФО на два дня едет в Пермь

Источник: полпред президента в ПФО Игорь Комаров (слева) посетит Пермь 19 или 20 февраля Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Перми готовятся к визиту полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Комаров будет находиться в крае 19 и 20 февраля.

«В пятницу — субботу [планируется визит Комарова]», — рассказал инсайдер. Он пояснил, что 19 февраля Комаров посетит матч Евробаскета-2022 и проведет совещание по ситуации с коронавирусом. На 20 февраля у Комарова запланирован совместный визит с губернатором Дмитрием Махониным в микрорайон Любимов в Березниках.

В пресс-службе администрации губернатора данную информацию не комментируют. В пресс- службе полпреда информацию о визите Комарова в Пермь пока не подтвердили.

Ранее URA.RU рассказывало, что предыдущий визит Комарова в Пермь был связан с церемонией вступления в должность губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Также Комаров приезжал в Пермь в августе и обсуждал подготовку к предстоящим выборам губернатора.