Марат Хуснуллин прилетит в Екатеринбург 19 февраля, сообщает источник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (курирует строительную отрасль) в пятницу, 19 февраля, прилетит в Екатеринбург, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По его словам, в повестке визита замглавы федерального правительства — конфликт между свердловскими властями и Росавиацией из-за нового проекта приаэродромной территории (ПАТ) вокруг Кольцово.

«Хуснуллин планирует провести несколько встреч и совещаний по разным вопросам. Безусловно, среди них будет и Кольцово», — поделился инсайдер. В свердловском департаменте информполитики предложили обратиться за комментарием в пресс-службу правительства РФ. На момент публикации в кабмине не ответили за запрос URA.RU.

В декабре 2020-го аэропорт Кольцово (следуя требованиям закона) разработал новый проект 30-километровой защитной зоны. Она включает семь подзон. Первая — самая жесткая, там нельзя строить ничего, кроме объектов для обеспечения воздушного движения, а в седьмой можно строить все, кроме жилья. Увидев размер седьмой подзоны, чиновники и девелоперы возмутились: по их опасениям, она настолько велика, что ограничит строительство не только на окраине Екатеринбурга, но и в центре города. В итоге губернатор Евгений Куйвашев отклонил проект, направив свое решение в Росавиацию (за которой последнее слово). Ведомство, в свою очередь, поддержало аэропорт.

По словам источника URA.RU, на прошлой неделе в Москве прошло совещание по теме. В итоге было дано два поручения, говорит инсайдер: внести компромиссные изменения в проект и проработать вопрос о том, чтобы вопрос о согласовании ПАТ оставить Свердловской области. Другой источник агентства приводит немного иную версию: по его данным, проект ПАТ вокруг Кольцово уже направлен в комиссию по транспорту при правительстве РФ. «Поэтому никаких совещаний и решений по этому поводу уже быть не может», — сказал он, подтвердив, что на федеральном уровне действительно думают о том, чтобы передать согласование седьмой подзоны ПАТ субъектам РФ.