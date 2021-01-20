Около аэропорта хотят запретить строительство жилых домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который отклонил новый проект приаэродромной территории (ПАТ) вокруг аэропорта Кольцово, вызвало негативную реакцию в Росавиации. По данным источников URA.RU, знакомых с ситуацией, активные переговоры по этой проблеме могут возобновиться.

«Вчера на совещании в правительстве в Москве Росавиация жестко поддержала Кольцово по зоне глиссада, нежелание ее утверждать объявлено ошибкой. Так что сериал, строить или не строить близко к Кольцово, продолжается», — рассказал инсайдер. Закон обязывает российские аэропорты разработать приаэродромные территории радиусом в 30 километров и установить в них семь подзон в зависимости от близости к взлетно-посадочной полосе.

В пресс-службе аэропорта Кольцово комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что ранее подробно обозначали позицию по этой теме. Также не удалось получить комментарий в уральском управлении Росавиации — там не ответили на звонок корреспондента. В департаменте информационной политики правительства Свердловской области сообщили, что у минстроя нет дополнительной информации по этой теме.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на возмущение екатеринбургской гильдии застройщиков, министров и глав нескольких городов-спутников Екатеринбурга и отклонил проект на заседании 14 января. Проект ПАТ Кольцово был отправлен на доработку во второй раз. Впервые его отклонили в 2019 году.