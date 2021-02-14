Алексей Текслер дал старт суперпроекту аквапарка в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Современный аквапарк появится в Челябинске, заявил 15 февраля губернатор Алексей Текслер. Проект обещали осуществить при двух предшествующих губернаторах, но он так и остался нереализованным.

«В Челябинске будет аквапарк. Такие современные объекты нужны городу и области. Согласны?» — написал Текслер в Instagram. На сегодня жители мегаполиса ездят в аквапарк, расположенный в соседнем Екатеринбурге.

Презентация будущего, который появится неподалеку от ледовой арены «Трактор», прошла сегодня в Доме архитектора. Предполагается, что сама аквазона будет занимать 13 тысяч кв. метров. Там же можно будет погулять, посетить рестораны, кафе и магазины, а гости Челябинска смогут переночевать в комфортном отеле. Посетителям обещают много горок, искусственную волну и другие аттракционы, характерные для лучших российских аналогов.

«Площадку для строительства начнут готовить в начале марта, строительство начнется летом. Готов аквапарк будет за 3-3,5 года, стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Челябинск получит общественное пространство, аналогов которому нет ни в одном российском миллионнике», — заявил в ходе презентации выступивший инициатором проекта депутат Госдумы Олег Колесников.

В этот же день стало известно, что Текслер в качестве главы региона и лидера областной организации «ЕР» согласовал Колесникова в качестве кандидата от партии на выборы в Госдуму по Златоустовскому одномандатному округу. Теперь у единороссов имеется кандидаты во всех пяти одномандатных округах области. Под вопросом пока остается партийный список: первая тройка его до сих пор не определена, хотя последующие проходные места уже заполняются.

Так будет выглядеть будущий аквапарк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А так — обещанные горки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инициатором проекта выступил депутат Госдумы Олег Колесников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU