14 февраля 2021
13 февраля 2021
12 февраля 2021

В Челябинске появится аквапарк. Заявление губернатора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., текслер алексей
Алексей Текслер дал старт суперпроекту аквапарка в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Современный аквапарк появится в Челябинске, заявил 15 февраля губернатор Алексей Текслер. Проект обещали осуществить при двух предшествующих губернаторах, но он так и остался нереализованным.

«В Челябинске будет аквапарк. Такие современные объекты нужны городу и области. Согласны?» — написал Текслер в Instagram. На сегодня жители мегаполиса ездят в аквапарк, расположенный в соседнем Екатеринбурге.

Презентация будущего, который появится неподалеку от ледовой арены «Трактор», прошла сегодня в Доме архитектора. Предполагается, что сама аквазона будет занимать 13 тысяч кв. метров. Там же можно будет погулять, посетить рестораны, кафе и магазины, а гости Челябинска смогут переночевать в комфортном отеле. Посетителям обещают много горок, искусственную волну и другие аттракционы, характерные для лучших российских аналогов.

«Площадку для строительства начнут готовить в начале марта, строительство начнется летом. Готов аквапарк будет за 3-3,5 года, стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Челябинск получит общественное пространство, аналогов которому нет ни в одном российском миллионнике», — заявил в ходе презентации выступивший инициатором проекта депутат Госдумы Олег Колесников.

В этот же день стало известно, что Текслер в качестве главы региона и лидера областной организации «ЕР» согласовал Колесникова в качестве кандидата от партии на выборы в Госдуму по Златоустовскому одномандатному округу. Теперь у единороссов имеется кандидаты во всех пяти одномандатных округах области. Под вопросом пока остается партийный список: первая тройка его до сих пор не определена, хотя последующие проходные места уже заполняются.

Презентация проекта аквапарка Олега Колесникова. Челябинск
Так будет выглядеть будущий аквапарк
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Презентация проекта аквапарка Олега Колесникова. Челябинск
А так — обещанные горки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Презентация проекта аквапарка Олега Колесникова. Челябинск
Инициатором проекта выступил депутат Госдумы Олег Колесников
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...