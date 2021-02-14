Челябинские единороссы нашли кандидата в Госдуму для Златоуста

Олег Колесников получил шанс остаться в Госдуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидатом от челябинской «Единой России» на выборах в Госдуму по Златоустовскому одномандатному округу — самому конкурентному на данный момент — будет действующий депутат российского парламента Олег Колесников. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах. В качестве ответного шага народный избранник взял на себя обязательства по ряду социальных проектов в регионе.

«Когда Колесников решал в Москве вопрос с выдвижением, ему сказали, что сначала нужно заручиться согласием Алексея Текслера. И как губернатора, и как лидера региональной „ЕР“. В итоге Колесников получил „добро“, дав обязательства по ряду социальных проектов в Челябинске и Златоусте», — рассказал собеседник.

По его словам, для областного центра таким проектом станет аквапарк возле ледовой арены «Трактор», а для Златоуста — создание парка вокруг торгового комплекса «Тарелка» у городского пруда. «Проект аквапарка должны представить властям и челябинцам уже 15 февраля», — добавил инсайдер.

Как пояснил источник URA.RU в Златоусте, идея облагородить примыкающую к комплексу территорию возникла уже давно. «Но до сих пор собственник ТРК соответствующие просьбы и намеки игнорировал. Возможно, сейчас мы услышим что-то конкретное», — добавил он. Сам Колесников не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Таким образом, у челябинских единороссов появились кандидаты во всех пяти одномандатных округах. В Металлургическом уже идет кампания действующего депутата Госдумы Владимира Бурматова. В Магнитогорском запустили работу по переизбранию Виталия Бахметьева. По Челябинскому одномандатному округу от «Единой России» пойдет вице-спикер заксобрания области, экс-министр промышленности региона Владимир Павлов. В самых конкурентных Коркинском и Златоустовском противостоять лидеру челябинских эсеров Валерию Гартунгу и харизматичному златоустовскому экс-мэру Вячеславу Жилину будут, соответственно, главврач детской поликлиники Антон Рыжий и Колесников.