Новый глава курганской ЕР задумал реформу партии

Александра Ильтякова (в центре) 6 февраля выбрали секретарем реготделения партии «Единая Россия» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков, который недавно возглавил курганское отделение партии «Единая Россия», задумал реформу. Она коснется формата работы и исправления недоработок. Об этом Ильтяков рассказал в разговоре с URA.RU.

«Работа велась и до меня, но теперь я будут форматировать под себя так, как я умею трудиться. Если нужно будет работать ночью, буду это делать ночью и это будет делать весь исполнительный комитет», — уточнил Ильтяков.

Изменения в работе отделения могут коснуться сотрудников, которые работают в первичных организациях. Как сейчас там ведется работа, Ильтякову предстоит узнать. Первыми посетят Сафакулевский, Щучанский и Шумихинский районы.

Часть недочетов в работе реготделения партии видна сейчас. «Вижу недоработки по „Молодой гвардии“. Мы не доносим до молодежи, чем занимается ЕР. Какова ведущая роль партии. Мы не объединяем людей и это огромнейший пробел. Его я намерен устранить», — поделился Ильтяков.

Бывший секретарь реготделения партии Евгений Кафеев, который сейчас занимает пост замруководителя Уральского межрегионального координационного совета партии, уточнил, что и сам 5 лет назад начинал с того, что посетил все районы. При этом Кафеев согласен, что надо активнее работать с молодежью. «„Молодая гвардия“ — это, в основном, студенты. 2020 год был сложен в плане взаимодействия, так как многие были на дистанционном обучении. Сейчас проще. В любой работе нет предела совершенству», — отметил Кафеев.

Некоторое время назад Александр Ильтяков анонсировал, что в ближайшее время объедет весь регион. Он был избран секретарем регионального отделения «Единой России» 6 февраля. За несколько дней до этого Ильтяков стал членом партии.