Губернатор ЯНАО назначил ответственного за свой мегапроект

Александр Калинин возглавит новую рабочую группу правительства Ямала Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

В правительстве ЯНАО создадут рабочую группу по строительству горнолыжного курорта на Полярном Урале, о котором неоднократно говорил глава региона Дмитрий Артюхов. Возглавит группу первый замгубернатора Александр Калинин. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства округа.

«Рабочая группа создается для реализации проекта по созданию туристического кластера на Полярном Урале, который включен в стратегию развития Арктической зоны России», — говорится в пояснении к документу. Новая группа, судя тексту постановления, будет отвечать за согласованность действий органов власти и решение вопросов по реализации проекта.

Калинин, которого называют ближайшим соратником губернатора Артюхова, станет председателем рабочей группы. Его заместителем станет глава проектного офиса ЯНАО Олег Клочков. Также в команду войдут директор департамента туризма Наиль Хайруллин, его зам Алексей Зубенко и другие чиновники.

Летом 2020 года Артюхов заявил, что на Полярном Урале создадут современный туристический кластер. По замыслу властей ЯНАО, это будет горнолыжный курорт, который смогут посещать и ямальцы, и жители других регионов. Президент РФ Владимир Путин включил проект в Стратегию развития Арктики до 2035 года.