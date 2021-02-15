В Кремле оценили акцию сторонников Навального с фонариками

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Акция
14 февраля несколько активистов включили фонарики на Манежной площади, но полицейские не стали их задерживать Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Акция сторонников блогера Алексея Навального, состоявшаяся 14 февраля, прошла без нарушений закона, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в ходе конференц-колла. Поэтому правоохранителям не пришлось прибегать к каким-либо жестким мерам, ответил представитель Кремля на вопрос корреспондента URA.RU.

«Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов правопорядка. Что касается мер, то они применяются в отношении тех, кто нарушает закон. Вчера все было спокойно, — сказал Песков. — Движению никто не мешал, никто особо не собирался, не было непосредственного нарушения закона. Да, ходили отдельные люди с фонариками. Может быть кто-то влюбленный, кто-то против чего-то протестовал, кто-то просто за компанию. Поэтому не нарушали закон, и все было спокойно».

Сторонники Навального в России вышли вечером 14 февраля во дворы и включили фонарики. Поводом для акции стало уголовное преследование блогера по делу «Ив Роше». ФСИН обвинила Навального в нарушении правил отбывания условного наказания и добилась, чтобы суд заменил его на реальный срок. Участники акции с фонариками делились своими фото в соцсетях, но несанкционированных митингов на центральных улицах городов за этим не последовало.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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