Политологи назвали цель московской акции в поддержку Навального

Протестная акция 14 февраля не собрала много людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Москве завершилась несогласованная протестная акция в поддержку Алексея Навального.Во флешмобе с фонариками приняло участие ощутимо меньше людей, чем в акциях, проходивших ранее. При этом официальных данных о числе участников еще нет. Узнать цифры у сторонников Навального агентству не удалось. Политолог Сергей Поляков полагает, что организаторы намеренно выбрали такой формат, чтобы избежать агрессивных действий со стороны правоохранителей.

«Во время предыдущих митингов силовикам удавалось быстро и эффективно разгонять протестующих. Организаторам теперь было важно, чтобы люди не боялись оказаться в автозаке. А здесь акция вроде подростковой шалости — вышли во двор, посветили фонариками и убрали быстро, если вдалеке показался полицейский, — сказал Поляков, отметив, что и силовикам не было смысла проводить активные задержания. — В каждом дворе не поставишь полицейского. Да и ничего особо запретного люди не совершали».

При этом политолог Сергей Маркелов считает, что такой акцией соратники Навального хотели подготовить своих сторонников к более жестким действиям в будущем. «Важно, что по просьбе команды Навального их поклонники совершили физическое действие. Совершен переход от вербально-информационного в физическое. Если натренировать на это публику, то дальше можно будет ей ее подтолкнуть на любые действия», — считает Маркелов. Но «непоследовательность» оказалась «губительна», считает эксперт «Центра Политической конъюктуры» Михаил Карягин: «Даже среди многих сторонников Навального объявление новой акции вызвало непонимание. Такая хаотичность говорит о том, что реального плана у оппозиции нет, и акция с фонариками — импровизация».

23 января и 31 января соратники Алексея Навального также организовывали несогласованные митинги. 31 января, по официальным данным, на улице Москвы вышло 300 человек, а 23 января, по данным МВД, четыре тысячи человек. Неофициальные цифры были выше — до 15 тысяч человек по всей столице 31 января. При этом Причиной стало уголовное дело в отношении Навального по делу «Ив Роше». ФСИН требовала сменить условное наказание на реальный срок из-за нарушений условий отбывания наказаний. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных на митингах составило 4 тысячи и 5,7 тысячи соответственно. 2 февраля суд отправил Навального в тюрьму на 2 года и 8 месяцев.