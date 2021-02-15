Депутат Госдумы объяснил идею о смягчении наказаний за митинги

Депутат государственной думы от Челябинской области («Единая Россия») и автор законопроекта о либерализации КоАП Андрей Барышев считает, что власть должна пойти на уступки гражданам, дабы возобновить диалог с ними. Как должен работать новый законопроект, Барышев лично объяснил URA.RU.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, отменяющий статью 20.2.2 КоАП и части 5 и 6 из статьи 20.2. Это позволит отменить административные наказания для россиян за мирные прогулки и их организацию.
«Вот эти мероприятия сегодня, когда люди выходят и хотят на мирном шествии высказать свое мнение, хотят обозначить какую-то проблему, а их за это бьют палками — это не очень вписывается в мое представление о цивилизованном правовом государстве. У нас в стране высшая власть принадлежит народу. А как народу высказывать свое мнение, если на мирных шествиях им не дают высказываться, тогда что остается делать?» — заявил депутат.
Барышев отметил, что закон, который он хочет убрать из КоАП, изначально задумывался как антитеррористический и антиэкстремистский. Однако сейчас он применяется «криво», а наказания, которые несут обычные граждане, часто бывают избыточны. Депутат надеется, что позиция руководства совпадет с его мнением. Тогда россияне смогут свободно и спокойно выражать свое мнение, а полиция будет их защищать. «Чтобы избежать каких-то крайностей, нужно это отменить и должен быть диалог власти и людей», — сказал Барышев.
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