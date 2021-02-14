Константин Киселев не скрывает желания возглавить парк, говорят источники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Депутат гордумы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константин Киселев, которого источники URA.RU называют главным кандидатом на кресло директора Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО), хочет сохраниться в амплуа оппозиционера после назначения. Такое пожелание Киселев высказывает в частных разговорах, обсуждая грядущие перестановки в парке, сообщил источник URA.RU в мэрии.

«Киселев не скрывает, что очень хочет возглавить парк, но вместе с тем он просит сохранить возможность ходить на митинги, голосовать в гордуме „против“ по непринципиальным вопросам и писать критические посты в Facebook», — поделился инсайдер. Другой собеседник агентства — в окружении депутата — подтвердил, что Киселев рассчитывает на пост директора парка, но не слышал, чтобы депутат выдвигал какие-либо условия или озвучивал просьбы. Еще один инсайдер подчеркнул, что мэр города Алексей Орлов с Киселевым на эту тему пока не разговаривал.

Сам Константин Киселев опровергает информацию о претензиях на ЦПКиО: «Я о всех своих назначениях узнаю от журналистов. Дело в том, что есть такая штука — самосбывающийся прогноз. Например, если все говорят о повышении цен и ждут этого, то цены повышаются. В электоральной социологии этот фактор учитывается при измерении электабилити. Так вот, предлагаю журналистам обсудить мое назначение не только в парк, но и послом в Литву, представителем в ООН, судьей в ЕСПЧ или, на худой конец, директором Музкомедии. Может что-то и сбудется?»

О том, что Екатерина Кейльман, которая возглавляет ЦПКиО с декабря 2019 года, может вскоре освободить кресло директора, URA.RU стало известно после смены власти в городе. Информация о возможной отставке менеджера поступает на фоне проверок в парке со стороны силовиков. Сама Кейльман считает, что все это — интрига ее недоброжелателей, недовольных позитивными изменеиями в парке.