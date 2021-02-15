Путин собирается снизить ставку по ипотеке для некоторых россиян

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин раздал новые распоряжения госорганам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству придумать, как снизить ипотечные ставки для семей с детьми. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — распорядился Путин. Правительство и Банк России должны сделать это до 31 марта.

Ранее Центробанк заявил, что льготную ипотеку нужно отменить. Однако позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила оставить ее в некоторых регионах России, напоминает телеканал 360. В Кремле ранее подчеркивали, что такая позиция Банка России известна властям, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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