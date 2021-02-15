В Ишиме появились стаи бездомных собак Фото: Екатерина Сычкова

Из-за бездействия властей на улицах Ишима (Тюменская область) появились агрессивно настроенные своры бездомных собак. Об этом местные жители заявили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Многие ишимцы по этой причине боятся выпускать на улицу своих детей.

«В нашем дворе уже несколько человек покусанные, заявление в полиции. Толку — ноль. Несколько раз обращалась в администрацию, звонила в приют. Толку тоже нет никакого. На нас как на дураков смотрели. Мол, впервые слышат о таком адресе и вообще эта проблема беспокоит только нашу семью», — отметила Анжелика Цимерман.

Большинство ишимских пользователей с ней согласились. «Поздно с людьми разбираться, когда под окнами толпа диких псов. Никто не спорит, что из-за безответственности людей животные оказываются на улице, но тут и правда эта толпа может погрызть ребенка и ее надо убрать оттуда. Если бы на моего ребенка напали, я первый бы отстрелял их», — написал в комментариях Егор Фомин. «Люди, вы сами задумайтесь, что много людей выкидывают собак на улицы, а потом сами просят их убрать, а то детей искусают», — заявила Вася Смирнова. «Дикая собака — это вам не милый щеночек, и не воспитанная собака. Это — дикая собака», — добавила Евгения Быкова-Дроздова.

В администрацию Ишима направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что местные чиновники обязали педагогов проверять частные дома на предмет противопожарной безопасности. Ишимский блогер Владимир Воронин считает, что это была личная инициатива главы города Федора Шишкина и его заместителя Бориса Долженко.