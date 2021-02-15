15 февраля 2021

Российские банки стали реже выдавать льготную ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, многоэтажка, ипотека, челябинск, стройка
С начала года российские банки заключили договоры по льготной ипотеке на 128,5 млрд рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Российские банки в 2021 году стали реже выдавать кредиты по льготной ипотеке под 6,5%. Об этом свидетельствуют выводы аналитиков института развития АО «Дом.РФ».

«Темпы выдачи льготной ипотеки снижаются. В январе—феврале 2021 года объем вернулся к показателям начала прошлого лета», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитиков. Отмечается, что с начала года российские банки заключили договоры по льготной ипотеке на 128,5 млрд рублей. При этом общий объем кредитов, выданных по льготной программе, составил 1,1 трлн рублей.

Аналитики подчеркнули, что банки в РФ должны выдавать в полтора раза больше кредитов по льготной ипотеке, чтобы использовать лимит программы. Авторы исследования уверены, что банки смогут нарастить количество выданных кредитов в ближайшие четыре месяца.

Программа льготной ипотеки в России действует до 1 июля 2021 года, передает «Дни.ру». Государство готово субсидировать в кредитование до 1,85 трлн рублей. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин уверен, что отмена программы льготной ипотеки приведет к росту ставок по жилищным кредитам до уровня 7,5-8%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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