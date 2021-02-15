Российские банки стали реже выдавать льготную ипотеку

Российские банки в 2021 году стали реже выдавать кредиты по льготной ипотеке под 6,5%. Об этом свидетельствуют выводы аналитиков института развития АО «Дом.РФ».
«Темпы выдачи льготной ипотеки снижаются. В январе—феврале 2021 года объем вернулся к показателям начала прошлого лета», — передает газета «
Аналитики подчеркнули, что банки в РФ должны выдавать в полтора раза больше кредитов по льготной ипотеке, чтобы использовать лимит программы. Авторы исследования уверены, что банки смогут нарастить количество выданных кредитов в ближайшие четыре месяца.
Программа льготной ипотеки в России действует до 1 июля 2021 года, передает «Дни.ру». Государство готово субсидировать в кредитование до 1,85 трлн рублей. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин уверен, что отмена программы льготной ипотеки приведет к росту ставок по жилищным кредитам до уровня 7,5-8%.
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