16 апреля 2021
15 апреля 2021

В Курганской области продают здание поликлиники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , регистратура поликлиники
Поликлинику в Мокроусовском районе можно купить менее чем за миллион рублей (архивное фото) Фото:

Здание поликлиники, расположенное в селе Мокроусово Курганской области, выставлено властями региона на продажу. Объявление об этом опубликовано на сайте департамента имущественных и земельных отношений.

«Лот № 1. Объект недвижимого имущества: здание поликлиники, назначение: нежилое, площадь 794 кв.м», — указано в объявлении. Двухэтажное здание по улице Советской, 52 отдадут вместе с земельным участком площадью 1089 кв. м. Сейчас здание является собственностью Курганской области. Покупателя определят при помощи аукциона, назначенного на 14 мая. Начальная цена торгов — 967,2 тысячи рублей.

Согласно выписке из ЕГРН, здание поликлиники — кирпичное, построено в 1977 году. По состоянию на 2016 год его кадастровая стоимость составляла 4,1 млн рублей.

В конце 2020 года в Курганской области выставляли на торги здание больницы, расположенное в селе Крутиха Далматовского района. Власти муниципалитета планировали выручить с его продажи 470 тысяч рублей. Аукцион не состоялся, власти планируют объявить новый во II квартале 2021 года, сообщается на областном портале «Торги». Также в прошлом году на продажу массово выставлялись здания школ и детских садов в муниципалитетах региона. Кроме того, правительство области неоднократно пыталось продать принадлежащие им санатории «Сосновая роща» и «Лесники», но желающих приобрести их не нашлось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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